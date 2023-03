Travaglio a La7: “Minacce del conduttore russo all’Italia? Sono un messaggio a Berlusconi e a Salvini, che sono putiniani e non pacifisti” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Le Minacce del conduttore russo Vladimir Soloviov all’Italia? Ricordo che in questa maggioranza ci sono due soggetti che evidentemente o avevano preso impegni o erano considerati amici. Evidentemente agli occhi del Cremlino e dei suoi trombettieri i due non stanno dando tutto quello che potrebbero dare o che avevano promesso. E quindi ogni tanto vengono richiamati all’ordine”. Così a Dimartedì (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta le parole del fedelissimo di Putin contro l’Italia (“Milano si ricorderà”), con evidente riferimento a Silvio Berlusconi e a Matteo Salvini. E aggiunge: “Berlusconi e Salvini sono putiniani e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) “LedelVladimir Soloviov? Ricordo che in questa maggioranza cidue soggetti che evidentemente o avevano preso impegni o erano considerati amici. Evidentemente agli occhi del Cremlino e dei suoi trombettieri i due non stanno dando tutto quello che potrebbero dare o che avevano promesso. E quindi ogni tanto vengono richiamati all’ordine”. Così a Dimartedì (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commenta le parole del fedelissimo di Putin contro l’Italia (“Milano si ricorderà”), con evidente riferimento a Silvioe a Matteo. E aggiunge: “e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Crotone, Travaglio a La7: “Nota di Piantedosi? Ho sempre detto che questi non sono fascisti ma così mettono a dura… - La7tv : #dimartedi Marco Travaglio: 'Adesso vediamo quanto dura la Meloni, se continua a fare la Draghi o Biden in gonnella… - diMartedi : Marco Travaglio intervistato da Giovanni Floris: 'Non credo al ritorno del fascismo, ma quando sento certi ministri… - antobgl : RT @diMartedi: Marco Travaglio intervistato da Giovanni Floris: 'Non credo al ritorno del fascismo, ma quando sento certi ministri mi vengo… - silviocolloca : RT @sciltian: Avevo sentito da @enricomentana che oggi a @diMartedi ci sarebbero stati @carlocalenda e si sarebbe parlato di @ellyesse. Inv… -