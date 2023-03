Transizione ecologica - Tavares: "L'elettrificazione impatterà sull'industria, dobbiamo adattarci" (Di mercoledì 1 marzo 2023) Carlos Tavares torna a lanciare un allarme sulle conseguenze della mobilità elettrica sull'industria automobilistica occidentale. E lo fa alla vigilia di un appuntamento a Bruxelles che dovrebbe portare alla ratifica del bando delle endotermiche per il 2035. Nel corso di un incontro con la stampa americana, incentrato sulla decisione di chiudere l'impianto di Belvidere, in Illinois, l'amministratore delegato del gruppo Stellantis ha ribadito che la Transizione verso la mobilità elettrica avrà un impatto importante sul settore, determinando un probabile ridimensionamento delle attività manifatturiere: "dobbiamo trovare una soluzione al fatto che la tecnologia che è stata imposta è del 40% più costosa" rispetto quella dei veicoli a combustione, il che comporta, dei ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 1 marzo 2023) Carlostorna a lanciare un allarmee conseguenze della mobilità elettricaautomobilistica occidentale. E lo fa alla vigilia di un appuntamento a Bruxelles che dovrebbe portare alla ratifica del bando delle endotermiche per il 2035. Nel corso di un incontro con la stampa americana, incentratoa decisione di chiudere l'impianto di Belvidere, in Illinois, l'amministratore delegato del gruppo Stellantis ha ribadito che laverso la mobilità elettrica avrà un impatto importante sul settore, determinando un probabile ridimensionamento delle attività manifatturiere: "trovare una soluzione al fatto che la tecnologia che è stata imposta è del 40% più costosa" rispetto quella dei veicoli a combustione, il che comporta, dei ...

