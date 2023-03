Tragedia migranti | soccorritore | ' Ho tanti dubbi L' Italia gridi contro la Grecia e l' Europa'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il Cardinal Matteo Zuppi, presidente della Cei, interviene sulla tragedia di #Crotone: 'I migranti avevano il dirit… - raffaellapaita : “Quella di oggi è stata una tragedia enorme. E bene ha fatto il Presidente Mattarella a richiamare ad un ruolo più… - raffaellapaita : “Il naufragio di migranti avvenuto su una spiaggia vicino a #Crotone è una terribile tragedia che spezza il cuore.… - carmen_distaso : RT @senzasinistra: Fuori di senno, incapace di usare parole sensate, Ministro #Piantedosi un uomo senza qualità’ ne’ umana ne’ politica. #… - eccapecca : *comunicato diramato dall’Associazione SenzaConfine sulla dolorosa tragedia di bambini, donne e uomini, le cui vite… -

- 'Ho una certezza che Guardia di Finanza o Guardia Costiera se avessero avuto ordini sarebbero andati. Dopo domani si scorderanno di questo. Evitiamo che la prossima settimana ci sia unasimile'.... per quanto sia stato scritto prima delladi Crotone, usa parole dure, quasi spietate, ..." un vantaggio logistico per le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei, ...Non una parola contro i veri responsabili della strage (cioè i trafficanti di esseri umani) ma insulti contro la Guardia Costiera e il sottoscritto. Aiutare chi è in difficoltà non è una scelta ma un ...

"Mi sarebbe gradito se Schlein aggiungesse che tutto questo è nella nostra Costituzione..." - dal blog di P. Maddalena ...La tragedia dei migranti nelle acque di Crotone fa ancora discutere e litigare. Alcuni giornali di sinistra hanno insinuato che ci possano essere ...