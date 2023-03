Tragedia di Cutro | per Piantedosi si mette male

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ladipotrebbe costare la poltrona al ministro dell’Interno, Matteo. Dalle opposizioni, infatti, si è sollevato un caro di inviti a dirsi. Critiche, verso il capo del Viminale, arrivano anche dalla Chiesa. Le opposizioni chiedono le dimissioni di. Il ministro: “Mi assumerò e mi assumo tutte le mie responsabilità” “Se c’è stata un debolezza del ministero mi assumerò e mi assumo tutte le mie responsabilità” ha detto, in audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera sulle linee programmatiche del Viminale. “Se andiamo a vedere morti e tragedie degli anni scorsi, in passato sono successi altri episodi simili. Se uno guarda il bilancio di quello che avviene da molti anni, i fatti smentiscono” l’assunto di un ministero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... c_appendino : Davanti alla tragedia di Cutro, con quale supponenza possiamo ergerci a professori? Chi siamo noi per giudicare mam… - Tg3web : Va avanti l'inchiesta sul naufragio di Cutro. Il comandante della Capitaneria di porto di Crotone: 'Con quel mare f… - fulviogiuliani : Le vittime della tragedia di #Cutro. Quelle di cui sono stati recuperati i resti, radunate nel palasport di… - BlobRai3 : RT @Tg3web: Va avanti l'inchiesta sul naufragio di Cutro. Il comandante della Capitaneria di porto di Crotone: 'Con quel mare forza 4 i mez… - RomanUsaj : RT @M5SBerlino: Ascoltate le mie parole a L’Aria che Tira Vorrei ringraziare tutta la popolazione del #crotonese, perché è un popolo mol… -

Leggi anche Soccorsi negati, ecco come si poteva evitare ladiStrage di, nei verbali il racconto di unaumana: "Le donne e i bambini piangevano, ci dissero di farli ...... c'è il dramma del viaggio dei migranti dalla Turchia all'Italia, un viaggio che si è concluso con il natante distrutto e oltre 60 morti , almeno quindici bambini, a Steccato di, a venti ...Dopo ladel naufragio sulle coste vicino a Crotone, la premier Giorgia Meloni ha inviato ... anche per eviterei tragedie del mare come quella di Steccato di. Il presidente Michel ha ...

Naufragio Cutro, Piantedosi: tragedia non c'entra con nuove regole TGCOM

Le opposizioni chiedono le dimissioni di Piantedosi. Il ministro: "Mi assumerò e mi assumo tutte le mie responsabilità"."Quella di Cutro è una tragedia che ci addolora profondamente e interpella le nostre coscienze, sollecitandoci ad agire con determinazione per fermare queste traversate così pericolose" ...