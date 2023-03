Tragedia del Grignone, folla ad Almè per l’ultimo saluto a Christian e Riccardo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Almè dà l’ultimo saluto a Riccardo Farina e Christian Cornago, i due amici morti lo scorso sabato sul monte Grignone. La chiesa parrocchiale straripa di gente, in molti non hanno trovato posto e attendono i feretri sul sagrato. Ad accogliere le bare striscioni e cartelloni con un collage di foto dei due ragazzi, sorridenti. Riccardo e Christian erano partiti presto sabato per raggiungere la provincia di Lecco. Amavano la montagna e avevano deciso di affrontare la parte settentrionale del Grignone, una scalata non particolarmente agevole. Due alpinisti li precedevano: sono loro ad aver lanciato l’allarme quando, improvvisamente, si sono girati e non li hanno visti più. I due amici, 39 e 34 anni, erano precipitati lungo il canalone, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 marzo 2023)dàFarina eCornago, i due amici morti lo scorso sabato sul monte. La chiesa parrocchiale straripa di gente, in molti non hanno trovato posto e attendono i feretri sul sagrato. Ad accogliere le bare striscioni e cartelloni con un collage di foto dei due ragazzi, sorridenti.erano partiti presto sabato per raggiungere la provincia di Lecco. Amavano la montagna e avevano deciso di affrontare la parte settentrionale del, una scalata non particolarmente agevole. Due alpinisti li precedevano: sono loro ad aver lanciato l’allarme quando, improvvisamente, si sono girati e non li hanno visti più. I due amici, 39 e 34 anni, erano precipitati lungo il canalone, ...

