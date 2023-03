Tragedia Crotone, Piantedosi “Frontex non aveva segnalato pericolo” (Di mercoledì 1 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'assetto aereo Frontex, che per primo ha individuato l'imbarcazione dopo le ore 22 del 25 febbraio a 40 miglia nautiche dall'Italia, non aveva segnalato una situazione di pericolo, evidenziando la presenza di una persona sopra coperta e di altre sotto coperta e una buona galleggiabilità dell'imbarcazione. Un altro elemento caratterizzante la dinamica dei fatti sono state le condizioni meteo che in quel quadrante sono divenute, con il trascorrere delle ore, particolarmente avverse”. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera, parlando del naufragio di Crotone.“Le attività da parte degli apparati dello Stato che conseguono a eventi di questo genere – ha aggiunto – devono tenere conto di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'assetto aereo, che per primo ha individuato l'imbarcazione dopo le ore 22 del 25 febbraio a 40 miglia nautiche dall'Italia, nonuna situazione di, evidenziando la presenza di una persona sopra coperta e di altre sotto coperta e una buona galleggiabilità dell'imbarcazione. Un altro elemento caratterizzante la dinamica dei fatti sono state le condizioni meteo che in quel quadrante sono divenute, con il trascorrere delle ore, particolarmente avverse”. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, in audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera, parlando del naufragio di.“Le attività da parte degli apparati dello Stato che conseguono a eventi di questo genere – ha aggiunto – devono tenere conto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : ??Prima il ministro Valditara dice “se continua valuteremo provvedimenti” alla preside di Firenze per la lettera ag… - AngeloCiocca : Schlein già incolpa il governo per la tragedia di Crotone muovendo, insieme ai compagni di sinistra, accuse contro… - elio_vito : Credo che una Commissione d’inchiesta sulla tragedia di Crotone andrebbe fatta! - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Tragedia Crotone, Piantedosi “Frontex non aveva segnalato pericolo” - - Devabole : RT @Tg3web: Va avanti l'inchiesta sul naufragio di Cutro. Il comandante della Capitaneria di porto di Crotone: 'Con quel mare forza 4 i mez… -