Traffico Roma del 01-03-2023 ore 19 | 30

(Di mercoledì 1 marzo 2023) LuceverdeBuonasera Bentornati all’ascolto per incidente rallentamenti sulla Colombo all’incrocio con via Laurentina i disagi in entrambe le direzioni situazione analoga sulla via polense zona Osteria della Rosa in via Ardeatina nei pressi di Vicolo delle Sette Chieserallentato per incidente anche sulla Salaria tra Settebagni e via di vallericca direzione Monterotondo spostamenti rallentati sulla tangenziale Tra Tiburtina e Tor di Quinto verso l’olimpico si procede in fila anche verso San Giovanni tra Corso Francia della Salaria incolonnamenti in via di Tor Carbone verso la Pignatelli in questo tratto lavori in corsointenso era dato in zona Annunziatella via di Grotta Perfetta e via Ardeatina in direzione del raccordo i dettagli di queste di altre notizie Li trovate sul sito.luceverde.it ...