Traffico Roma del 01-03-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 marzo 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto in via Flaminiain coda per un incidente avvenuto in prossimità di via Bomarzo direzione raccordo anche in Piazzale Clodio rallentamenti per incidente nei pressi del Viale Mazzini situazione analoga in Viale della Primavera altezza di via delle Robinie altri incidenti sono segnalati dalla polizia locale in via di Brava all’incrocio con via della Vignaccia è in viale Angelico nei pressi di via Sabotino aumentano gli spostamenti sulla tangenziale si procede in fila verso San Giovanni dal Foro Italico alla Salaria tra lentamente in direzione Olimpico da Tiburtina alla Salaria anche nella galleria Giovanni XXIII troviamo auto incolonnate verso via della Pineta Sacchettiin aumento anche sul raccordo con disagi soprattutto nel quadrante sud-est ancora chiusa la Nomentana ...