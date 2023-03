Traffico Roma del 01-03-2023 ore 11:30 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto cose per Traffico intenso sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico intenso il Traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e Tuscolana code anche in esterna tra api e Romanina per lavori di potatura sulla via Nomentana ha chiuso il tratto tra via Alessandro Torlonia e via XXI Aprile nelle due direzioni deviate anche le linee bus 60 6680 290 in pieno svolgimento una manifestazione in piazza Santi Apostoli termine previsto per le 14 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto cose perintenso sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e Tuscolana code anche in esterna tra api enina per lavori di potatura sulla via Nomentana ha chiuso il tratto tra via Alessandro Torlonia e via XXI Aprile nelle due direzioni deviate anche le linee bus 60 6680 290 in pieno svolgimento una manifestazione in piazza Santi Apostoli termine previsto per le 14 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina sarebbe bello poter manifestare per la pace davanti all’ambasciata ru… - lukesky95199961 : RT @Antincivili: Disagi ai Parioli: viale Bruno Buozzi chiuso da tre mesi. Traffico in tilt e martedì sopralluogo per la fogna crollata htt… - VAIstradeanas : 11:23 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? ? #Roma #Incidente - Viale Ippocrate ?????? Traffico rallentato altezza Via Giuseppe Sisco ?? #Atac deviata la l… - VAIstradeanas : 10:59 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -