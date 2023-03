Traffico Roma del 01-03-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto prima ho solo incidente nella galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione San Giovanni riaperta la tangenziale con code inincolonnato anche in direzione opposta tra via Tiburtina e via Salaria code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina ed Ardeatina trafficata anche la carreggiata esterna con code tra Latisana e via del mare e tra Laurentina e la via Appia code persul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale est incolonnamenti perché sulla via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti in direzione del centro stessa situazione sulla via Salaria con rallentamenti tra la motorizzazione civile la tangenziale code persulla via Pontina tra Spinaceto e l’Eur per ...