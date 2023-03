Totti-Ilary, salta l’accordo per la separazione consensuale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Totti-Ilary, il 14 marzo la prima udienza per la separazione giudiziale salta l’accordo per la separazione consensuale tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Si va a quella giudiziale, la prima udienza è stata fissata per il prossimo 14 marzo. I due dopo anni di matrimonio si sono separati la scorsa estate. L’ex coppia si ritroverà in tribunale a contendersi un patrimonio da milioni di euro. Come riporta il Corriere della Sera entrambi gli avvocati della ex coppia hanno smesso di parlarsi. A difenderli ci sono Antonio Conte (per Totti) e Alessandro Simeone (per Ilary). Leggi anche–> Le Iene, Belen Rodriguez ricorda Maurizio Costanzo: pioggia di critiche per la conduttrice Dunque una questione economica ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 marzo 2023), il 14 marzo la prima udienza per lagiudizialeper latraBlasi e Francesco. Si va a quella giudiziale, la prima udienza è stata fissata per il prossimo 14 marzo. I due dopo anni di matrimonio si sono separati la scorsa estate. L’ex coppia si ritroverà in tribunale a contendersi un patrimonio da milioni di euro. Come riporta il Corriere della Sera entrambi gli avvocati della ex coppia hanno smesso di parlarsi. A difenderli ci sono Antonio Conte (per) e Alessandro Simeone (per). Leggi anche–> Le Iene, Belen Rodriguez ricorda Maurizio Costanzo: pioggia di critiche per la conduttrice Dunque una questione economica ...

