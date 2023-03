Totti e Ilary Blasi: sarà scontro in tribunale? (Di mercoledì 1 marzo 2023) Secondo le ultime indiscrezioni, non c'è alcun «accordo sulla separazione consensuale»: la prima udienza è fissata il 14 marzo, nessuno ad ora pare abbia chiesto il rinvio Leggi su vanityfair (Di mercoledì 1 marzo 2023) Secondo le ultime indiscrezioni, non c'è alcun «accordo sulla separazione consensuale»: la prima udienza è fissata il 14 marzo, nessuno ad ora pare abbia chiesto il rinvio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Totti e Ilary Blasi, l'accordo per la separazione consensuale non si trova - infoitcultura : Francesco Totti vs Ilary Blasi: salta accordo per la separazione, è guerra - Damianodanny1 : Salta l'accordo di divorzio tra Totti e Ilary: cosa succede adesso trattative su u accordo consensuale arrivate a… - ursula35432458 : RT @fanpage: Nessun accordo per il divorzio per Totti e Ilary Blasi: l’ex coppia di coniugi si starebbero preparando a circa due anni di ba… - 361_magazine : Totti-Ilary, il 14 marzo la prima udienza per la separazione giudiziale -