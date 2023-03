Totti e Blasi, salta l’accordo per la separazione: scontro in Tribunale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nessuna separazione consensuale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, una delle coppie più celebri dello spettacolo. La fine della loro storia d’amore è finita su tutti i giornali e talk show famosi e pare che le cose continuino ad andare male. Secondo il Corriere della Sera, dopo mesi di trattative i rispettivi avvocati non si L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nessunaconsensuale tra Francescoe Ilary, una delle coppie più celebri dello spettacolo. La fine della loro storia d’amore è finita su tutti i giornali e talk show famosi e pare che le cose continuino ad andare male. Secondo il Corriere della Sera, dopo mesi di trattative i rispettivi avvocati non si L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Totti e Ilary Blasi, l'accordo per la separazione consensuale non si trova - lovelyanimehd : Totti-Blasi: la faida continua in tribunale - infoitcultura : Francesco Totti vs Ilary Blasi: salta accordo per la separazione, è guerra - ursula35432458 : RT @fanpage: Nessun accordo per il divorzio per Totti e Ilary Blasi: l’ex coppia di coniugi si starebbero preparando a circa due anni di ba… - infoitcultura : Ilary Blasi e Francesco Totti, non c'è l'accordo sulla separazione -