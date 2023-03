Torino Vs Bologna | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Entrambe cercano punti per conquistare il settimo posto che significherebbe la qualificazione in Conference League.Vssi giocherà lunedì 6 marzo 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: LE(3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djjdji, Schurrs, Buongiorno, Aina, Ilic, Linetty, Vojvoda, Karamoh, Miranchunk, Sanabria. All. Juric(4-2-3-1): Skorupski, Posch, Lucumi, Soumaoro, Cambiaso, Dominguez, Schouten, Orsolini, Ferguson, Soriano, Barrow. All. Thiago MottaIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn lunedì 6 marzo 2023 alle ...