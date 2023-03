Torino, Radonjic risponde a Juric: «Credo in me stesso» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole di Nemanja Radonjic, esterno del Torino, dopo le parole di Ivan Juric in seguito alla prestazione del derby Nemanja Radonjic ha voluto rispondere alle parole pronunciate da Ivan Juric dopo il derby contro la Juventus. L’esterno serbo arrivato dal Marsiglia ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram. Si alimenta quindi il caso scoppiato nello spogliatoi granata dopo le dure accuse dell’allenatore ex Verona. PAROLE – «Credi in te stesso, anche quando nessun altro lo fa. Dio vede tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole di Nemanja, esterno del, dopo le parole di Ivanin seguito alla prestazione del derby Nemanjaha volutore alle parole pronunciate da Ivandopo il derby contro la Juventus. L’esterno serbo arrivato dal Marsiglia ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram. Si alimenta quindi il caso scoppiato nello spogliatoi granata dopo le dure accuse dell’allenatore ex Verona. PAROLE – «Credi in te, anche quando nessun altro lo fa. Dio vede tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

