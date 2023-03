Torino, apprensione per Vlasic: il fantasista croato rischia un lungo stop (Di mercoledì 1 marzo 2023) Prosegue senza sosta il campionato di Serie A TIM, con il 25esimo turno che si profila alle porte. Se l’umore in casa Juve è indubbiamente alto – dopo il roboante successo nel derby della Mole – altrettanto non si può dire per i granata, usciti malamente sconfitti nonostante una buona prima frazione di gioco. Vi sono però altre preoccupazioni che tengono banco nella testa di Ivan Juric. Grane che non arrivano dal campo, ma dall’infermeria. Le condizioni di Nikola Vlasic, trequartista del Torino sono particolarmente preoccupanti; il fantasista croato ex CSKA Mosca, che ha saltato la trasferta contro i bianconeri, rischia un lungo stop. Torino, stop Vlasic: le ultime sulle sue condizioni Stando alle ultime ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Prosegue senza sosta il campionato di Serie A TIM, con il 25esimo turno che si profila alle porte. Se l’umore in casa Juve è indubbiamente alto – dopo il roboante successo nel derby della Mole – altrettanto non si può dire per i granata, usciti malamente sconfitti nonostante una buona prima frazione di gioco. Vi sono però altre preoccupazioni che tengono banco nella testa di Ivan Juric. Grane che non arrivano dal campo, ma dall’infermeria. Le condizioni di Nikola, trequartista delsono particolarmente preoccupanti; ilex CSKA Mosca, che ha saltato la trasferta contro i bianconeri,un: le ultime sulle sue condizioni Stando alle ultime ...

