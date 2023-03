Tommaso cerca l’amore e si rivolge a Le Iene | Arpaia si mobilita per il 38enne sannita

Leggi su anteprima24

Una vita difficile, costellata da tanti momenti no. La perdita di papà e mamma, il difficile rapporto con i coetanei, il bullismo., 38 anni, vive da solo da vent'anni, senza genitori, ad. Non ha un lavoro e si definisce "timido, brutto e cicciottello". Ha scritto a Leperché: Nina Palmieri e Giovanni Fortunato si sono recati da questo ragazzo dolcissimo con cui la vita non è stata affatto gentile. Una casa, si fa per dire, offerta da un amico, una cagnetta come compagnia ed un lavoro che ve va. Il supporto del programma tv lo porterà gratuitamente a frequentare una palestra dove proverà a guadagnare una forma fisica che lo porti ad accettarsi e a porsi in maniera più piacente nei confronti del gentil sesso.