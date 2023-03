Tom Sizemore, «nessuna speranza di salvarlo»: «La famiglia valuta il fine vita» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Noto al grande pubblico per i suoi ruoli in tanti film di guerra e d’azione, l'attore di Salvate il soldato Ryan era stato colpito da aneurisma cerebrale e ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni Leggi su vanityfair (Di mercoledì 1 marzo 2023) Noto al grande pubblico per i suoi ruoli in tanti film di guerra e d’azione, l'attore di Salvate il soldato Ryan era stato colpito da aneurisma cerebrale e ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sea_shanty : Tra i caratteristi di spessore, Tom Sizemore era un po' come J.T.Walsh: te li ritrovavi entrambi in una miriade di… - Valenti55923772 : RT @MediasetTgcom24: Tom Sizemore: morte cerebrale, la famiglia valuta il fine vita #TomSizemore #28febbraio - GianlucaOdinson : Tom Sizemore: per i medici non ci sono più speranze - Valenti55923772 : RT @MediasetTgcom24: Tom Sizemore: morte cerebrale, la famiglia valuta il fine vita #TomSizemore #28febbraio - PepevincenzoVp : Il dramma di Tom Sizemore, per lui non ci sono più speranze dopo l'aneurisma celebrale che lo ha colpito lo scorso… -