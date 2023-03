Tolosa vs Rodez AF – ultime notizie e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 1 marzo 2023) La Coupe de France raggiunge i quarti di finale a metà settimana, quando ilaccoglierà ilAF allo Stadio dimercoledì 1 marzo sera. Ilè undicesimo in Ligue 1, mentre gli ospiti sono in fondo alla Ligue 2. Il calcio di inizio divsAF è previsto alle 18:45 Anteprima della partitavsAF a che punto sono le due squadreIldi Philippe Montanier è stato in forma smagliante nel 2023, vincendo otto delle sue 12 partite in tutte le competizioni dall’inizio dell’anno. I viola hanno segnato 32 gol nel 2023 e la sconfitta di domenica contro il Reims è stata l’unica partita nelle16 in cui non hanno segnato almeno un gol. ...