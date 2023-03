Tiziano Ferro | in uscita il nuovo singolo “Addio mio amore”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Da venerdì 3 marzo, è disponibile per la programmazione radiofonica ilMIO” di. L’artista ha scritto musica e testo del brano contenuto nel suo ultimo album, già disco d’oro, “IL MONDO È NOSTRO”. “mioè una canzone elettro anni Ottanta che parla di depressione. La depressione – racconta– è l’amante oscura che ha dominato la mia vita per tantissimo tempo e a cui, però, dicoin questa canzone. La depressione è una abile nemica, ti spiega la vita a modo suo, e sempre in maniera distruttiva. Diventa una droga, quindi, una dipendenza dalla quale liberarsi è complesso e doloroso. Di certo possibile, chiedendo aiuto. È una canzone al limite del catartico, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Gli ospiti previsti nelle prossime puntate di #cepostaperte: - Tiziano Ferro - Marco Mengoni - Gerry Scotti - da… - RadioItalia : Buon compleanno Tiziano Ferro! ???? @TizianoFerro - lapacechenonho_ : RT @obsess3d__: Ho bisogno di nuovi mutuals QUINDI se seguite qualcuno di loro mettete mi piace e ci seguiamo????: -Marco Mengoni -Francesco… - Alessan08219321 : RT @SocialArtistOF2: 'ADDIO MIO AMORE' è il titolo del nuovo singolo estratto da #IlMondoèNostro,il nuovo album di inediti di TIZIANO FERRO… - moro_una : RT @obsess3d__: Ho bisogno di nuovi mutuals QUINDI se seguite qualcuno di loro mettete mi piace e ci seguiamo????: -Marco Mengoni -Francesco… -

... ovvero Alessandro La Cava (autore per Paola e Chiara), Simone Cremonini (autore per Will), Emanuele Dabbono (autore per), oltre che allo stesso Alloisio e Claudio Buja (Presidente ...Abbiamo grandi artisti in Italia, tra cui, Ligabue, Vasco Rossi. Andando indietro nel tempo ecco De Gregori, Pooh, Lucio Dalla, Battiato, etc. Credo quindi sia un bene che tanta musica ...Sono le canzoni di una nuova era della musica italiana , brani simbolo di artisti come, Negramaro, Caparezza o Fabri Fibra, senza dimenticare però i capolavori di quei cantanti che ...

Tiziano Ferro - Addio Mio Amore (Radio Date: 03-03-2023) EarOne

Tiziano Ferro in radio con “Addio Mio Amore” singolo estratto dall’album “Il Mondo È Nostro” in attesa di “TZN 2023” che segna il grande ritorno live negli stadi a giugno. Da venerdì 3 marzo, sarà dis ...Dal 3 marzo è disponibile il singolo “ADDIO MIO AMORE” di TIZIANO FERRO, contenuto nel suo ultimo album “IL MONDO È NOSTRO”, già disco d'oro. La canzone ...