"Tipico comunista…". Briatore a gamba tesa su Fratoianni (Di mercoledì 1 marzo 2023) Toni accesi tra l'imprenditore e il politico a Cartabianca durante la discussione sullo stop ai motori endotermici a partire dal 2035

Briatore contro Fratoianni a Cartabianca: 'Comunista che insulta' "Quando c'è Fratoianni io non devo più venire, è il tipico comunista che pensa solo ad insultare". Flavio Briatore contro Nicola Fratoianni a Cartabianca. Scintille tra l'imprenditore e il segretario di Sinistra Italiana, mentre in studio si discute ...