Tina Cipollari shock su Maria De Filippi | l’allarme dopo la morte di Maurizio Costanzo

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 1 marzo 2023) PERSONAGGI TV.Desta passando davvero un brutto momento a causa delladel marito, lo scorso 24 febbraio. Ecco quindi che se ne è andato non solo un coniuge ma compagno di vita, confidente e anche guida all’interno del mondo della televisione. Perquesto è un duro colpo come raconta anche la sua amica. Leggi anche:De, la notizia da Mediasetladi: lei ha deciso Leggi anche:De, tutti se lo stanno chiedendo: chi è la donna al suo fianco in questi giorniracconta il dolore ...