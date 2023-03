TikTok, in Francia niente app in telefoni governo e Macron (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – I telefoni di servizio dei membri del governo francese e del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron non hanno l’app TikTok. Ad affermarlo, al termine del Consiglio dei ministri francese, è il portavoce del governo transalpino, Olivier Véran rispondendo a una domanda sulle eventuali misure contro il social network cinese dopo le decisioni degli Stati uniti, del Canada e delle istituzioni europee. “Il presidente della Repubblica, il primo ministro e i membri del governo dispongono di telefoni di servizio che in ogni modo non permettano l’installazione di social network. Nessun telefono professionale ha l’app TikTok o altri social network”, sottolinea Véran. “Nei ministeri come la Difesa o l’Interno è stato già chiesto che sui ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Idi servizio dei membri delfrancese e del presidente della Repubblica, Emmanuelnon hanno l’app. Ad affermarlo, al termine del Consiglio dei ministri francese, è il portavoce deltransalpino, Olivier Véran rispondendo a una domanda sulle eventuali misure contro il social network cinese dopo le decisioni degli Stati uniti, del Canada e delle istituzioni europee. “Il presidente della Repubblica, il primo ministro e i membri deldispongono didi servizio che in ogni modo non permettano l’installazione di social network. Nessun telefono professionale ha l’appo altri social network”, sottolinea Véran. “Nei ministeri come la Difesa o l’Interno è stato già chiesto che sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : TikTok, in Francia niente app in telefoni governo e Macron - fisco24_info : TikTok, in Francia niente app in telefoni governo e Macron: (Adnkronos) - Ma 'la riflessione è in corso per quanto… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Farmaco antidiabetico usato per dimagrire promosso su TikTok: - nouuhayla : @tqlana111 HDKJSKSJSJSJ literalmente son discusiones d tiktok francia jurao q hablan d eso - LongSquareMp : RT @Stronza: .@Dio se ci sei vieni a prenderti sta gente e fallo in diretta su #Tiktok ?? -