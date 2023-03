TikTok corre ai ripari dalle polemiche e impone il limite di 1 ora per i minori (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar – Al centro delle polemiche da mesi, il fortunato social-media che ha di fatto conquistato la nuova generazione di adolescenti, e non solo, adesso TikTok corre ai ripari proponendo nuove restrizioni “educative” per i più giovani. Proprio mentre il colosso social cinese si trova sul banco degli imputati occidentale, prima in Ue, poi negli USA e ora in Canada, per la sua opera di “spionaggio” di dati sensibili, poche ore fa TikTok ha lanciato l’ennesimo “colpo” di questa guerra fredda telematica. D’ora in avanti, infatti, se i giovani con meno di 18 anni di età raggiungeranno il limite temporale di 60 minuti di visualizzazione, per continuare ad utilizzare il servizio dovranno inserire un passcode. Controllare il proprio tempo davanti allo schermo L’astuta mossa di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar – Al centro delleda mesi, il fortunato social-media che ha di fatto conquistato la nuova generazione di adolescenti, e non solo, adessoaiproponendo nuove restrizioni “educative” per i più giovani. Proprio mentre il colosso social cinese si trova sul banco degli imputati occidentale, prima in Ue, poi negli USA e ora in Canada, per la sua opera di “spionaggio” di dati sensibili, poche ore faha lanciato l’ennesimo “colpo” di questa guerra fredda telematica. D’ora in avanti, infatti, se i giovani con meno di 18 anni di età raggiungeranno iltemporale di 60 minuti di visualizzazione, per continuare ad utilizzare il servizio dovranno inserire un passcode. Controllare il proprio tempo davanti allo schermo L’astuta mossa di ...

