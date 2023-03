TikTok, Casa Bianca: “Potenziale rischio per sicurezza nazionale” (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – La app TikTok rappresenta “un Potenziale rischio per la sicurezza nazionale”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karin Jean-Pierre, secondo cui gli Stati Uniti “sono preoccupati” che la Cina usi la app “per raccogliere dati privati dei cittadini americani, siamo stati molto molto chiari su questo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – La apprappresenta “unper la”. Lo ha detto la portavoce della, Karin Jean-Pierre, secondo cui gli Stati Uniti “sono preoccupati” che la Cina usi la app “per raccogliere dati privati dei cittadini americani, siamo stati molto molto chiari su questo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

