TikTok, arriva il limite al tempo di utilizzo: 60 minuti al giorno per i minorenni. Ma aggirarlo è facile (Di mercoledì 1 marzo 2023) TikTok introdurrà a breve un limite al tempo di utilizzo giornaliero per i minorenni. Gli utenti che hanno tra i 13 – l’età minima richiesta per iscriversi alla piattaforma – e 18 anni vedranno l’app oscurarsi una volta raggiunti i 60 minuti di utilizzo giornalieri. Un muro, sì, ma non invalicabile, dato che per continuare a usare la piattaforma sarà sufficiente inserire un codice che permetterà di tornare a scrollare il feed. La novità verrà introdotta nelle prossime settimane, ha reso noto il social network, assieme a un recap settimanale del tempo passato sull’app. L’idea, quindi, più che impedire l’uso dell’app, sembra quella di rendere gli utenti più giovani consapevoli di quanto tempo passano su TikTok, in modo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 marzo 2023)introdurrà a breve unaldigiornaliero per i. Gli utenti che hanno tra i 13 – l’età minima richiesta per iscriversi alla piattaforma – e 18 anni vedranno l’app oscurarsi una volta raggiunti i 60digiornalieri. Un muro, sì, ma non invalicabile, dato che per continuare a usare la piattaforma sarà sufficiente inserire un codice che permetterà di tornare a scrollare il feed. La novità verrà introdotta nelle prossime settimane, ha reso noto il social network, assieme a un recap settimanale delpassato sull’app. L’idea, quindi, più che impedire l’uso dell’app, sembra quella di rendere gli utenti più giovani consapevoli di quantopassano su, in modo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : TikTok, arriva il limite al tempo di utilizzo: 60 minuti al giorno per i minorenni. Ma aggirarlo è facile #social - MarcoBaldinesi : La Juve a 37.000 spettatori di media quest'anno. Raccapricciante. E la squadra che sta dominando in Italia quest'… - filly265 : RT @matto_thebest: - matto_thebest : - sallo_news : Su TikTok arriva il limite orario per gli under 18: un'ora al giorno -