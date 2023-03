Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Theo e Messias, l'ultima invenzione di Pioli: nessuno ha i 'super quinti' del #Milan - FratelliRosson : Buongiorno cuori ???? Dopo settimane buie pensiamo alla meraviglia di #Theo, lo scavetto di #Messias in #SerieA, al… - marcullo02 : RT @ildumba: La partita di sabato ha delle vibes di Sparta Praga Milan potentissime, sta arrivando una formazione direttamente dal metavers… - ildumba : La partita di sabato ha delle vibes di Sparta Praga Milan potentissime, sta arrivando una formazione direttamente d… - MariaNerazzurra : @miknamino Si ,lo fanno tutti solo che se li fanno le altre squadre ,vedi Bonucci coi compagni ,se li fa Theo Messi… -

... comeHernandez che tende ad essere molto più libero di attaccare, come Brahim Diaz che per vie centrali riesce a lavorare meglio e pureda quinto riesce ad essere incisivo venendo molto ...... da una sua torre di testa nasce il vantaggio Milan: il sinistro al volo diHernandez è ... Leao al 71' serveche da pochi passi calcia altissimo, ma si fa perdonare all'86' quando, ...Spunta un cartellino giallo, poi passaggio traHernandez per Tomori, infine la rete arriva. Tutto parte da un cross di Kalulu, passaggio di Spezzina, palla asulla conclusione, la palla ...

Milan-Atalanta 2-0, decisivi Theo e Messias AGI - Agenzia Italia

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Pioli dò una seconda vita a Messias". Da attaccante ad esterno a tutta fascia, è questa la "nuova vita" ...Blog Calciomercato.com: "Il Milan torna Diavolo", questo il titolone di ieri mattina sulla Rosea che vede i Rossoneri al quarto successo consecutivo tra campionato e ...