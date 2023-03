The Whale di Darren Aronofsky in 400 sale nella seconda settimana di uscita dopo il successo del primo weekend (Di mercoledì 1 marzo 2023) dopo il successo al box office italiano, The Whale di Darren Aronofsky dal 2 marzo sarà in 400 cinema; in attesa degli Oscar, Brendan Fraser è il Miglior Attore protagonista ai SAG Awards. Un week end denso di successi per The Whale, l'ultimo emozionante film di Darren Aronofsky che ha debuttato in Italia con la miglior apertura europea dopo UK: 650.923€ con una media copia di 2.070€ in 312 schermi, con ottimi risultati anche nei giorni feriali fino a ottenere un incasso di 806.777€ nei sei giorni. E in attesa degli Oscar, Brendan Fraser si aggiudica il premio come miglior attore protagonista agli Screen Actors' Guild Award per il personaggio di Charlie - divenuto già iconico - che l'attore ha definito "il ruolo della vita" e che gli ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 marzo 2023)ilal box office italiano, Thedidal 2 marzo sarà in 400 cinema; in attesa degli Oscar, Brendan Fraser è il Miglior Attore protagonista ai SAG Awards. Un week end denso di successi per The, l'ultimo emozionante film diche ha debuttato in Italia con la miglior apertura europeaUK: 650.923€ con una media copia di 2.070€ in 312 schermi, con ottimi risultati anche nei giorni feriali fino a ottenere un incasso di 806.777€ nei sei giorni. E in attesa degli Oscar, Brendan Fraser si aggiudica il premio come miglior attore protagonista agli Screen Actors' Guild Award per il personaggio di Charlie - divenuto già iconico - che l'attore ha definito "il ruolo della vita" e che gli ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fukuoh1993 : RT @GiaGianmarco: Ieri sera sono andato a vedere l'ultimo film di Darren Aronofsky, 'The Whale'. Sono un grande fan del regista e reputo tu… - Vertester : @elisallison Poi sei andata a vederlo The Whale? - v1taparano1a : oggi vado al cinema a vedere the whale, preparo i fazzoletti - missingbower : @girlsongraves non ti è piaciuto the whale??? (io ancora non l'ho visto) - politicstanner : RT @TestedSociopath: Dopo aver visto quello che ha Brendan Fraser in The Whale ve lo dico adesso che se perde l'Oscar contro l'innominabile… -