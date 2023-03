The Musical Box, la cover band dei Genesis porta in giro uno show suggestivo (e adatto ai giovani) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lunedì 27 febbraio, con una certa emozione, ho assistito per la seconda volta, a distanza di molti anni, al concerto dei Musical Box, la cover band dei Genesis che ha ricevuto il beneplacito ufficiale dal gruppo in cui cantava Peter Gabriel. Non che sia molto favorevole alle cover band, anzi. L’aspetto nostalgico può scadere nel patetico, ma la ragione che me le rende ostili è che hanno soppiantato le esibizioni di nuovi autori nei piccoli locali dove si fa musica. Perché le cover band costano poco e la fila di fan del gruppo “coverizzato” permette al localino un discreto guadagno spillando più birre del solito. Ecco allora moltiplicarsi sui piccoli palchi i cloni di Dylan, le controfigure degli Stones, Freddie Mercury magicamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lunedì 27 febbraio, con una certa emozione, ho assistito per la seconda volta, a distanza di molti anni, al concerto deiBox, ladeiche ha ricevuto il beneplacito ufficiale dal gruppo in cui cantava Peter Gabriel. Non che sia molto favorevole alle, anzi. L’aspetto nostalgico può scadere nel patetico, ma la ragione che me le rende ostili è che hanno soppiantato le esibizioni di nuovi autori nei piccoli locali dove si fa musica. Perché lecostano poco e la fila di fan del gruppo “izzato” permette al localino un discreto guadagno spillando più birre del solito. Ecco allora moltiplicarsi sui piccoli palchi i cloni di Dylan, le controfigure degli Stones, Freddie Mercury magicamente ...

