The Miz: 'The Ultimate Warrior avrebbe dovuto battermi per il titolo Intercontinentale a WrestleMania' (Di mercoledì 1 marzo 2023) The Miz ha recentemente svelato tramite il suo profilo Tik Tok quale sarebbe stato il 'WrestleMania Moment' dei suoi sogni. Il futuro conduttore di WrestleMania 39 ha dichiarato che avrebbe voluto condividere il ring con The Ultimate Warrior, il suo idolo d'infanzia, in modo da fargli vincere il titolo Intercontinentale per l'ultima volta. Il Gauntlet Match ideato da The Miz In passato The Miz ha pensato di inscenare un Gauntlet Match a WrestleMania in cui avrebbe difeso il titolo Intercontinentale contro quattro leggende. L'idea di base dell'A-Lister era infatti quella di sconfiggere i più illustri campioni Intercontinentali del passato. Secondo i piani di The Miz, l'ultimo concorrente nonché vincitore della contesa sarebbe ...

