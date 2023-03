The Mandalorian 3, la recensione dei primi episodi: Mando e Grogu tornano in azione! (Di mercoledì 1 marzo 2023) La recensione dei primi episodi di The Mandalorian 3, atteso ritorno della serie di Star Wars che racconta le gesta del Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal e di Baby Yoda, alias Grogu. Alti e bassi. Questo è stato l'andamento del mondo Star Wars su Disney+, con la parziale delusione di The Book of Boba Fett e quella più consistente di Obi-Wan Kenobi da una parte e la sorpresa di Andor dall'altra. Con la recensione dei primi episodi di The Mandalorian 3 (il primo già disponibile in piattaforma e il secondo che abbiamo visto in anteprima) torniamo a parlare dei picchi della produzione della saga, per il ritorno della prima serie di Star Wars per la piattaforma, che ci aveva conquistati e convinti sin dall'inizio, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ladeidi The3, atteso ritorno della serie di Star Wars che racconta le gesta delo interpretato da Pedro Pascal e di Baby Yoda, alias. Alti e bassi. Questo è stato l'andamento del mondo Star Wars su Disney+, con la parziale delusione di The Book of Boba Fett e quella più consistente di Obi-Wan Kenobi da una parte e la sorpresa di Andor dall'altra. Con ladeidi The3 (il primo già disponibile in piattaforma e il secondo che abbiamo visto in anteprima) torniamo a parlare dei picchi della produzione della saga, per il ritorno della prima serie di Star Wars per la piattaforma, che ci aveva conquistati e convinti sin dall'inizio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FedeeeC3 : Ma per guardare la terza di The Mandalorian serve per forza aver visto The Book of Boba Fett? #TheMandalorian - TestedSociopath : E FINALMENTE CI SIAMO THE MANDALORIAN STAGIONE 3 GUARDAZIONE LES GOOOO - ItaliaStartUp_ : The Mandalorian 3: Mando e Grogu sono di nuovo insieme - JuniorSotero : Marquei como visto The Mandalorian - 3x1 - TBA - rtamacc : quanto mi gasa the mandalorian, è fatta troppo bene questa serie???????? -