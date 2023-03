The Mandalorian 3: il primo episodio svela il destino di Cara Dune (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nel corso del primo episodio della terza stagione della serie è stato rivelato che fine ha fatto il personaggio dopo il licenziamento di Gina Carano. Il licenziamento di Gina Carano in seguito ad alcuni suoi post controversi sui social, ha portato la Disney a eliminare il personaggio di Cara Dune da The Mandalorian e adesso il primo episodio della Stagione 3 ha svelato il suo destino al pubblico. L'ultima volta che i fan hanno visto Cara Dune, stava agendo come Marshall di Navarro, lavorando al fianco del Greef Karga di Carl Weathers. Quando Din Djarin (Pedro Pascal) arriva su Navarro a metà dell'episodio, si nota subito che Dune è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nel corso deldella terza stagione della serie è stato rivelato che fine ha fatto il personaggio dopo il licenziamento di Ginano. Il licenziamento di Ginano in seguito ad alcuni suoi post controversi sui social, ha portato la Disney a eliminare il personaggio dida Thee adesso ildella Stagione 3 hato il suoal pubblico. L'ultima volta che i fan hanno visto, stava agendo come Marshall di Navarro, lavorando al fianco del Greef Karga di Carl Weathers. Quando Din Djarin (Pedro Pascal) arriva su Navarro a metà dell', si nota subito cheè ...

