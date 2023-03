The Flash: la nuova sinossi fa riferimento al Superman di Henry Cavill (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un accenno al Superman di Henry Cavill sarebbe contenuto nella nuova sinossi ufficiale di The Flash diffusa in rete da Warner Bros. Una nuova sinossi di The Flash diffusa da Warner Bros conterrebbe un riferimento al Superman di Henry Cavill. Sappiamo che l'attore è stato escluso dal nuovo DCU per sopraggiunti limiti di età dopo essere apparso in un cameo nella scena post-credits di Black Adam. Nella sinossi diffusa da WB si legge che Barry Allen dovrà salvare un "kryptoniano imprigionato... anche se non è quello che sta cercando". Eco la sinossi completa: I mondi si scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un accenno aldisarebbe contenuto nellaufficiale di Thediffusa in rete da Warner Bros. Unadi Thediffusa da Warner Bros conterrebbe unaldi. Sappiamo che l'attore è stato escluso dal nuovo DCU per sopraggiunti limiti di età dopo essere apparso in un cameo nella scena post-credits di Black Adam. Nelladiffusa da WB si legge che Barry Allen dovrà salvare un "kryptoniano imprigionato... anche se non è quello che sta cercando". Eco lacompleta: I mondi si scontrano in Thequando Barry usa i suoi ...

