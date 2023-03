Tetracloroetilene e Piano di caratterizzazione, lavori in fase avanzata: conclusione a primavera inoltrata (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn merito alla vicenda Tetracloroetilene nei pozzi di Pezzapiana e Campo Mazzoni e all’esecuzione delle indagini previste per il Piano di caratterizzazione, l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa rende note le risultanze del report sullo stato dell’arte dei lavori. “Premesso che la contaminazione da Tetracloroetilene è molto frequente in tutt’Italia a causa dell’utilizzo di sostanze che erano molto diffuse nelle attività industriali, nel giugno del 2019 il Piano di caratterizzazione vedeva l’approvazione di Regione Campania e Conferenza dei servizi. Dopo un’interruzione motivata dalla necessità di reperire risorse aggiuntive, a febbraio, in ragione dell’integrazione finanziaria disposta dalla Regione per la ripresa delle attività ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn merito alla vicendanei pozzi di Pezzapiana e Campo Mazzoni e all’esecuzione delle indagini previste per ildi, l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa rende note le risultanze del report sullo stato dell’arte dei. “Premesso che la contaminazione daè molto frequente in tutt’Italia a causa dell’utilizzo di sostanze che erano molto diffuse nelle attività industriali, nel giugno del 2019 ildivedeva l’approvazione di Regione Campania e Conferenza dei servizi. Dopo un’interruzione motivata dalla necessità di reperire risorse aggiuntive, a febbraio, in ragione dell’integrazione finanziaria disposta dalla Regione per la ripresa delle attività ...

