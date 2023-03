Tesla Investor Day 2023 - Per vedere l' elettrica da 25 mila dollari servirà ancora molto tempo

(Di mercoledì 1 marzo 2023) "C'è una strada chiara per un pianeta Terra sostenibile". Con questa frase Elon Musk dato il via all'Day, durante il quale laha mostrato la propria visione per la decarbonizzazione globale. A iniziare a parlare di prodotto è stato però il capo del design del marchio, Franz von Holzhausen, che dopo una carrellata dei modelli oggi disponibili ha confermato che il Cybertruck arriverà (finalmente) quest'anno. Pochissime parole sono state invece spese sull'attesissima sorella minore della Model 3, che sarà prodotta anche in una nuova Gigafactory in Messico: il designer si è limitato ad affermare che "sarà bellissima, ma che per il momento non può essere mostrata". L'unica, piccola, anticipazione è stata fatta in un paio di slide, che mostrano il nuovo modello d'ingresso gamma sotto un telo con una silhouette da piccola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : Musk: il desiderio delle persone di possedere una Tesla è estremamente alto Titolo #Tesla -5% in after market, mer… - ItaliaStartUp_ : Tesla Investor Day 2023, niente nuovi modelli. Primi dettagli sul Master Plan 3 - HDmotori - InvestingItalia : Tesla Investor Day: «Grandi aspirazioni, pochi dettagli» - - filobus86 : RT @classcnbc: Musk: il desiderio delle persone di possedere una Tesla è estremamente alto Titolo #Tesla -5% in after market, mercati delu… - ItaliaStartUp_ : Tesla Investor Day: la Model 2 da 25mila dollari non c’è ma arriva il piano per abbattere i costi di ... - Il Sole… -

ha tenuto unDay ieri e ha fatto dichiarazioni sul carburo di silicio o SiC (silicon carbide). Per quanto riguarda ST confermiamo le indicazioni sul business SiC fornite finora (per il ...Durante l'Day 2023,si è limitata ad affermare che si terrà un evento dedicato . Difficile fare previsioni sui tempi visto che il costruttore sta lavorando su molteplici progetti. Da ...Durante l'Day,ha indicato che, grazie a miglioramenti nel design del powertrain, ritiene di essere in grado di ridurre in futuro il consumo di carburo di silicio (SiC) per veicolo. '...

Tesla Investor Day: la Model 2 da 25mila dollari non c’è ma arriva il piano per abbattere i costi di ... Il Sole 24 ORE

At the Investor Day event, Musk began with an introduction of the company's ‘Master Plan 3’ for a ‘sustainable energy future’ ...Investor Day on March 1, 2023, outlined important context and data for the global transition to electrified energy and transportation. The big-picture data presented here are not new. They have been ...