Terzo Polo: Renzi, 'Pd riformista non c'è più ma vero sconfitto è M5S, spazio per noi' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Il Pd "non è più la casa dei riformisti. Nel settembre 2019 la scissione ha iniziato un percorso che la vittoria di Elly Schlein ha chiuso. Oggi il Pd riformista non esiste più. Esiste un partito di sinistra sinistra che merita rispetto e che diventerà competitor diretto del MoVimento 5 Stelle. Per noi adesso si apre la stagione entusiasmante". Lo dice in un'intervista a Il Messaggero il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che, rispetto al suo ruolo nel partito unico del Terzo Polo, assicura che non sarà il leader. "Mi sono ritagliato un ruolo da padre nobile e mi ci trovo benissimo - dice - do una mano, aiuto, cerco di fare buona politica intesa come costruzione di strategie e valorizzazione degli ideali. Se qualcuno vorrà candidarsi, è giusto che si senta libero di farlo, anche se per me ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Il Pd "non è più la casa dei riformisti. Nel settembre 2019 la scissione ha iniziato un percorso che la vittoria di Elly Schlein ha chiuso. Oggi il Pdnon esiste più. Esiste un partito di sinistra sinistra che merita rispetto e che diventerà competitor diretto del MoVimento 5 Stelle. Per noi adesso si apre la stagione entusiasmante". Lo dice in un'intervista a Il Messaggero il leader di Italia Viva Matteo, che, rispetto al suo ruolo nel partito unico del, assicura che non sarà il leader. "Mi sono ritagliato un ruolo da padre nobile e mi ci trovo benissimo - dice - do una mano, aiuto, cerco di fare buona politica intesa come costruzione di strategie e valorizzazione degli ideali. Se qualcuno vorrà candidarsi, è giusto che si senta libero di farlo, anche se per me ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Dopo l’elezione di #Schlein il campo è ben definito: PD/5S su posizioni populiste radicali; FDI guida la destra; il… - claudiovelardi : Cari amici del Terzo Polo, oltre ad esprimere una malcelata soddisfazione per la svolta a sinistra del Pd targato S… - Ettore_Rosato : La nostra identità non cambia in base a ciò che succede in casa del #Pd, gli accordi si costruiscono sui contenuti… - la_potina : Terzo polo schieriamo @meb e facciamoli fuori tutti, i maschi un passo indietro @matteorenzi @CarloCalenda - GiacomoTortorix : @aciapparoni Caro Alberto, l'anomalia è stato il PD di centro che ha fatto occupare, direi quasi involontariamente,… -