Terzo Polo: Gelmini, 'distanti da Pd di Schlein, avanti, avanti su partito unico' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Quella di Elly Schlein è stata una candidatura di rottura e ha vinto, è la prima donna alla guida del Pd, questo le va riconosciuto e le facciamo i complimenti". Così Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione a SkyTg24. "L'esito di queste primarie consegna alla politica italiana maggiore chiarezza: il partito democratico si è spaccato tra l'area riformista e l'area radicale, spostandosi di fatto sempre più a sinistra, verso le ragioni di Conte e del Movimento 5 Stelle. La distanza rispetto ad Azione-Italia Viva, dunque, è ancora più forte: noi siamo per il sì al nucleare e diciamo no alla patrimoniale, diciamo convintamente sì all'invio delle armi all'Ucraina e abbiamo le idee chiare su termovalorizzatori, rigassificatori e grandi opere che servono al Paese". "Ieri come Azione-Italia Viva ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Quella di Ellyè stata una candidatura di rottura e ha vinto, è la prima donna alla guida del Pd, questo le va riconosciuto e le facciamo i complimenti". Così Mariastella, vicesegretario e portavoce di Azione a SkyTg24. "L'esito di queste primarie consegna alla politica italiana maggiore chiarezza: ildemocratico si è spaccato tra l'area riformista e l'area radicale, spostandosi di fatto sempre più a sinistra, verso le ragioni di Conte e del Movimento 5 Stelle. La distanza rispetto ad Azione-Italia Viva, dunque, è ancora più forte: noi siamo per il sì al nucleare e diciamo no alla patrimoniale, diciamo convintamente sì all'invio delle armi all'Ucraina e abbiamo le idee chiare su termovalorizzatori, rigassificatori e grandi opere che servono al Paese". "Ieri come Azione-Italia Viva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Dopo l’elezione di #Schlein il campo è ben definito: PD/5S su posizioni populiste radicali; FDI guida la destra; il… - Linkiesta : Le primarie del #Pd sono (anche) una vittoria politica di #Renzi Il leader di Italia Viva ha ottenuto, dal voto di… - Ettore_Rosato : La nostra identità non cambia in base a ciò che succede in casa del #Pd, gli accordi si costruiscono sui contenuti… - globalistIT : - TV7Benevento : Terzo Polo: Gelmini, 'distanti da Pd di Schlein, avanti, avanti su partito unico' - -