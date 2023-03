Terzo anno per la campagna Close the Gap, i risultati di Coop (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - La campagna Coop per l'inclusione di genere 'Close the Gap. Riduciamo le differenze' giunge al suo Terzo anno. Ecco i primi risultati dentro e fuori il mondo delle Cooperative di consumatori: cresce ancora la quota femminile dei dipendenti Coop e supera il 70%, sale oltre il 34% la percentuale delle donne presenti in ruoli direttivi (34,7% rispetto al 34% dell'anno precedente e del 32% del 2020). Nessun passo indietro per la presenza femminile nei Cda delle Cooperative (41,5%) e aumenta sensibilmente la presenza di donne fra i soci eletti nei vari organismi rappresentativi dei territori (52,6%, +1,6% rispetto al dato precedente). È proseguita nel 2022 la formazione sulla parità di genere che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Laper l'inclusione di genere 'the Gap. Riduciamo le differenze' giunge al suo. Ecco i primidentro e fuori il mondo delleerative di consumatori: cresce ancora la quota femminile dei dipendentie supera il 70%, sale oltre il 34% la percentuale delle donne presenti in ruoli direttivi (34,7% rispetto al 34% dell'precedente e del 32% del 2020). Nessun passo indietro per la presenza femminile nei Cda delleerative (41,5%) e aumenta sensibilmente la presenza di donne fra i soci eletti nei vari organismi rappresentativi dei territori (52,6%, +1,6% rispetto al dato precedente). È proseguita nel 2022 la formazione sulla parità di genere che ...

