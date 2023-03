Terrore in metro a Roma, banda di ragazzini picchia e deruba i passeggeri (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono giovani, ma senza scrupoli. Accerchiano le persone nella metro per picchiarle e derubarle. Il fenomeno spaventa e preoccupa coloro che sono costretti a servirsi della metropolitana per spostarsi. Gli episodi si susseguono da giorni e stanno creando allarme tra i viaggiatori. Gli agguati nella metro Si tratta di vere e proprie bande che prendono di mira i viaggiatori, generalmente ragazzini come loro. Tutto inizia anche con ‘gentilezza’ la richiesta di una sigaretta o semplicemente dell’ora e poi all’improvviso la vittima si ritrova circondata, presa a botte e derubata. Una sequenza di fatti della quale lo sfortunato non riesce neanche a rendersi conto, fino a quando non si ritrova malmenato, ferito e privato di pochi spiccioli, del cellulare o ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono giovani, ma senza scrupoli. Accerchiano le persone nellaperrle erle. Il fenomeno spaventa e preoccupa coloro che sono costretti a servirsi dellapolitana per spostarsi. Gli episodi si susseguono da giorni e stanno creando allarme tra i viaggiatori. Gli agguati nellaSi tratta di vere e proprie bande che prendono di mira i viaggiatori, generalmentecome loro. Tutto inizia anche con ‘gentilezza’ la richiesta di una sigaretta o semplicemente dell’ora e poi all’improvviso la vittima si ritrova circondata, presa a botte eta. Una sequenza di fatti della quale lo sfortunato non riesce neanche a rendersi conto, fino a quando non si ritrova malmenato, ferito e privato di pochi spiccioli, del cellulare o ...

