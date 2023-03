Terribile scontro tra due treni nella notte: almeno 36 morti e 85 feriti | Immagini agghiaccianti dalla Grecia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Gravissimo incidente ferroviario in Grecia dove hanno perso la vita almeno 36 persone e altre 85 sono rimaste ferite. Ma il bilancio potrebbe salire in queste ore. In Grecia, nella notte tra martedì e mercoledì è avvenuto un gravissimo incidente ferroviario. Un treno merci e uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco si sono L'articolo Terribile scontro tra due treni nella notte: almeno 36 morti e 85 feriti Immagini agghiaccianti dalla Grecia NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 1 marzo 2023) Gravissimo incidente ferroviario indove hanno perso la vita36 persone e altre 85 sono rimaste ferite. Ma il bilancio potrebbe salire in queste ore. Intra martedì e mercoledì è avvenuto un gravissimo incidente ferroviario. Un treno merci e uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco si sono L'articolotra due36e 85NewNotizie.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvini_stefano : RT @galeazzobignami: Alle famiglie delle vittime della terribile tragedia derivata dallo scontro tra un treno passeggeri e uno merci avvenu… - NotizieVirgilio : ?? Terribile incidente, coinvolte tre auto: un morto e due feriti Un uomo di 58 anni è morto in un tremendo schianto… - galeazzobignami : Alle famiglie delle vittime della terribile tragedia derivata dallo scontro tra un treno passeggeri e uno merci avv… - AristarcoScann1 : Perché in Italia nessuno ha il coraggio di manifestare in questo senso? Anche noi stiamo per essere trascinati in u… - Radio1Rai : #Grecia Scontro #Treni 36 i morti e i 85 feriti secondo l'ultimo bilancio dei media locali. Terribile la scena che… -