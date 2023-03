Termovalorizzatore, chi è che rema contro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Wwf e Legambiente fanno ricorso al Tar contro l'impianto nella frazione di Santa Palomba: domani avverrà l'apertura delle buste per la sua progettazione e costruzione Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Wwf e Legambiente fanno ricorso al Tarl'impianto nella frazione di Santa Palomba: domani avverrà l'apertura delle buste per la sua progettazione e costruzione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TPCWare : @GP_ArieteRosso @ellyschlein E che vi aspettavate? Ora arriva anche lo stop al termovalorizzatore (cosa ben meno gr… - fedeerr : RT @verdura_rocco: @NosapaiD @ultimora_pol Inceneritore è come viene chiamato il termovalorizzatore da chi è contro al termovalorizzatore - verdura_rocco : @NosapaiD @ultimora_pol Inceneritore è come viene chiamato il termovalorizzatore da chi è contro al termovalorizzatore - foto_storia : @ultimora_pol Grazie al termovalorizzatore creperemo di più. Ma tranqui, solo chi ci abita vicino, e di sicuro non saranno i Parioli. -