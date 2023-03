Termovalorizzatore | c' è il progetto a guida Acea Gualtieri | tappa importante

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Unper ildi Roma. Nel giorno della chiusura del bando è arrivata la manifestazione di interesse da parte dell'Associazione temporanea impreseta darelativa al project financing per la progettazione, costruzione e gestione delprevisto nel piano rifiuti di Roma Capitale. Lo riferisce il Campidoglio in una nota. Entro la settimana, al termine della verifica amministrativa della documentazione presentata, verrà costituita la Commissione di valutazione tecnica ed economica del, della quale faranno parte autorevoli esperti. Il lavoro della commissione durerà 60 giorni al termine dei quali sarà espresso un parere che sarà alla base dell'indizione della gara per la realizzazione e l'affidamento ...