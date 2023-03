Tennis, Jacopo Berrettini: “Matteo una fonte d’ispirazione” (Di mercoledì 1 marzo 2023) La famiglia Berrettini ha il Tennis nel sangue: Jacopo, reduce da due brillanti vittorie, segue la scia del fratello Matteo e si catapulta tra i grandi grazie all’ATP 500 ad Acapulco, dove battendo Oscar Otte passa al secondo turno. E proprio Oscar Otte è nel destino dei Berrettini, visto che Matteo cinque anni fa vinse ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) La famigliaha ilnel sangue:, reduce da due brillanti vittorie, segue la scia del fratelloe si catapulta tra i grandi grazie all’ATP 500 ad Acapulco, dove battendo Oscar Otte passa al secondo turno. E proprio Oscar Otte è nel destino dei, visto checinque anni fa vinse ... TAG24.

Tennis: i fratelli Berrettini agli ottavi nel torneo di Acapulco Festeggia anche Jacopo Berrettini, che ottiene la sua prima vittoria ATP in carriera. Numero 852 del mondo, ha superato Oscar Otte (settantottesimo nel ranking). Il tedesco, che ha accusato un ... 5 curiosità che (forse) non sapete su Matteo Berrettini Berrettini ha però raccontato che deve tanta della sua fama al fratello minore: " Mi ci è voluto un po' per appassionarmi al tennis. In questo senso è stato decisivo mio fratello Jacopo . Siamo ... Tennis, i Berrettini al quadrato Acapulco: esordio vincente per Jacopo È per Jacopo che Matteo ha iniziato a giocare a tennis: il piccolino di casa sembrava la vera promessa del tennis, ma i troppi infortuni l'hanno spesso ostacolato. Prima del suo debutto nel tabellone ... Festeggia ancheBerrettini, che ottiene la sua prima vittoria ATP in carriera. Numero 852 del mondo, ha superato Oscar Otte (settantottesimo nel ranking). Il tedesco, che ha accusato un ...Berrettini ha però raccontato che deve tanta della sua fama al fratello minore: " Mi ci è voluto un po' per appassionarmi al. In questo senso è stato decisivo mio fratello. Siamo ...È perche Matteo ha iniziato a giocare a: il piccolino di casa sembrava la vera promessa del, ma i troppi infortuni l'hanno spesso ostacolato. Prima del suo debutto nel tabellone ... Tennis, Matteo e Jacopo Berrettini agli ottavi dell'Atp di Acapulco Tuttosport Tennis, in Messico sia Jacopo che Matteo Berrettini avanzano Rispondono presente i fratelli Berrettini. Sia Jacopo che Matteo avanzano al secondo turno del torneo ATP 500 di Acapulco. Per la prima volta i due romani si trovano insieme e non solo in doppio ma ne ... WTA Austin: buon debutto per Stephens e Collins, cade Linette Una grande sorpresa nella seconda giornata dell’ ATX Open torneo WTA di categoria 250. Esce di scena la testa di serie numero 1 Magda Linette. La polacca, autrice a inizio anno di un super Australian ... Rispondono presente i fratelli Berrettini. Sia Jacopo che Matteo avanzano al secondo turno del torneo ATP 500 di Acapulco. Per la prima volta i due romani si trovano insieme e non solo in doppio ma ne ...Una grande sorpresa nella seconda giornata dell’ ATX Open torneo WTA di categoria 250. Esce di scena la testa di serie numero 1 Magda Linette. La polacca, autrice a inizio anno di un super Australian ...