Tennis, i problemi fisici di Carlos Alcaraz e di Rafael Nadal: la Spagna non sorride (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non è un momento da ricordare per la Spagna del Tennis e sembra paradossale dirlo, se si tiene conto del fatto che ci siano due giocatori in top-10: Carlos Alcaraz n.2 e Rafael Nadal n.8. A suscitare emozioni negative, però, sono i problemi fisici con cui i principali alfieri del territorio iberico devono convivere. Carlitos, dopo la vittoria straordinaria negli US Open 2022, ha trascorso più tempo in infermeria che sui campi da gioco. Si pensi allo strappo agli addominali subìto nella partita contro Holger Rune del Masters1000 di Parigi-Bercy, al problema di natura muscolare alla gamba destra prima degli Australian Open, con rinuncia dello Slam, e allo stiramento del tendine del ginocchio della gamba destra sofferto nella Finale di Rio de Janeiro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non è un momento da ricordare per ladele sembra paradossale dirlo, se si tiene conto del fatto che ci siano due giocatori in top-10:n.2 en.8. A suscitare emozioni negative, però, sono icon cui i principali alfieri del territorio iberico devono convivere. Carlitos, dopo la vittoria straordinaria negli US Open 2022, ha trascorso più tempo in infermeria che sui campi da gioco. Si pensi allo strappo agli addominali subìto nella partita contro Holger Rune del Masters1000 di Parigi-Bercy, al problema di natura muscolare alla gamba destra prima degli Australian Open, con rinuncia dello Slam, e allo stiramento del tendine del ginocchio della gamba destra sofferto nella Finale di Rio de Janeiro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Tennis, i problemi fisici di Carlos Alcaraz e di Rafael Nadal: la Spagna non sorride - - Eurosport_IT : Ancora problemi fisici per Rafa Nadal ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #Nadal - sportface2016 : #ATPDubai | Problemi di segnale internazionale dagli Emirati: oscurato il match #Sonego-#Huesler - vitobarile : @Alenize82 @RioOpenOficial Eh sì e non serve un genio a capirlo si va verso due 1000 sul duro e lui che ha ancora p… - Tennis_Ita : Aryna Sabalenka: 'In cosa sono migliorata? Ora so analizzare i problemi in campo e risolverli' -