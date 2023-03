Tennis, Carlos Alcaraz costretto a saltare il torneo di Acapulco per uno stiramento: presenza negli USA a rischio? (Di mercoledì 1 marzo 2023) Come si poteva immaginare, Carlos Alcaraz è costretto a saltare l’ATP500 di Acapulco, in Messico. Lo spagnolo, dopo la Finale dell’ATP500 di Rio de Janeiro (Brasile) persa contro Cameron Norrie, si è sottoposto ad accertamenti diagnostici dopo aver sofferto di un problema di natura muscolare nel corso dell’atto conclusivo. E’ stato lo stesso Alcaraz a spiegare la situazione sui social. “Purtroppo non potrò giocare all’@abiertomexicanodetenis. Ho uno stiramento di grado 1 al tendine del ginocchio nella gamba destra che mi porterà fuori per diversi giorni sulla base degli accertamenti che ho avuto questa mattina. Mi fa molto male non gareggiare qui, ma ora è il momento di pensare a recuperare per cercare di farmi trovare pronto il prima possibile. Spero che ci rivedremo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Come si poteva immaginare,l’ATP500 di, in Messico. Lo spagnolo, dopo la Finale dell’ATP500 di Rio de Janeiro (Brasile) persa contro Cameron Norrie, si è sottoposto ad accertamenti diagnostici dopo aver sofferto di un problema di natura muscolare nel corso dell’atto conclusivo. E’ stato lo stessoa spiegare la situazione sui social. “Purtroppo non potrò giocare all’@abiertomexicanodetenis. Ho unodi grado 1 al tendine del ginocchio nella gamba destra che mi porterà fuori per diversi giorni sulla base degli accertamenti che ho avuto questa mattina. Mi fa molto male non gareggiare qui, ma ora è il momento di pensare a recuperare per cercare di farmi trovare pronto il prima possibile. Spero che ci rivedremo ...

