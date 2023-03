Tennis, ATP Santiago 2023: buona la prima per Garin e Jarry. Avanti anche Lajovic e Djere, bene Cecchinato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si sono completati i match di primo turno nel torneo ATP di Santiago del Cile. I Tennisti di casa si sono messi in luce, visto che Cristian Garin e Nicolas Jarry hanno sconfitto rispettivamente l’austriaco Dominic Thiem (6-2 7-6) e il peruviano Juan Pablo Varillas (7-6 6-4). Adesso per entrambi ci sarà una sfida contro un argentino: Garin se la vedrà con Sebastian Baez, testa di serie numero tre, mentre Jarry affronterà Diego Schwartzman, numero quattro del seeding. Il numero uno del tabellone è un italiano ed è Lorenzo Musetti. Il toscano non è solo, visto che con lui è rimasto anche Marco Cecchinato, bravo ad uscire vincitore dalla battaglia contro l’argentino Facundo Bagnis (6-3 3-6 7-6). Fuori subito, invece, Fabio Fognini, che ha perso malamente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si sono completati i match di primo turno nel torneo ATP didel Cile. Iti di casa si sono messi in luce, visto che Cristiane Nicolashanno sconfitto rispettivamente l’austriaco Dominic Thiem (6-2 7-6) e il peruviano Juan Pablo Varillas (7-6 6-4). Adesso per entrambi ci sarà una sfida contro un argentino:se la vedrà con Sebastian Baez, testa di serie numero tre, mentreaffronterà Diego Schwartzman, numero quattro del seeding. Il numero uno del tabellone è un italiano ed è Lorenzo Musetti. Il toscano non è solo, visto che con lui è rimastoMarco, bravo ad uscire vincitore dalla battaglia contro l’argentino Facundo Bagnis (6-3 3-6 7-6). Fuori subito, invece, Fabio Fognini, che ha perso malamente ...

