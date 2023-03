Tennis, ATP Dubai 2023: Djokovic e Medvedev ai quarti, incredibile rimonta di Rublev. Sonego bravissimo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si sono delineati i quarti di finale del torneo ATP di Dubai. Vittoria veramente molto importante per Lorenzo Sonego, che ha saputo battere il canadese Felix Auger-Aliassime, numero nove del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 6-4. Una prestazione eccellente del piemontese, che adesso se la vedrà con Alexander Zverev. Il tedesco sta cercando di ritrovare lo smalto migliore dopo il gravissimo infortunio alla caviglia della passata stagione e ha superato quest’oggi in due set l’australiano Christopher O’Connell per 7-5 6-4. Dopo la complicata e sudata vittoria contro Machac al primo turno, Novak Djokovic ha avuto molte meno difficoltà contro l’olandese Tallon Griekspoor, battuto per 6-2 6-3 in un’ora e un quarto di gioco. Il numero uno del mondo si troverà ora il polacco Hubert Hurkacz, che ha sconfitto agevolmente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si sono delineati idi finale del torneo ATP di. Vittoria veramente molto importante per Lorenzo, che ha saputo battere il canadese Felix Auger-Aliassime, numero nove del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 6-4. Una prestazione eccellente del piemontese, che adesso se la vedrà con Alexander Zverev. Il tedesco sta cercando di ritrovare lo smalto migliore dopo il gravissimo infortunio alla caviglia della passata stagione e ha superato quest’oggi in due set l’australiano Christopher O’Connell per 7-5 6-4. Dopo la complicata e sudata vittoria contro Machac al primo turno, Novakha avuto molte meno difficoltà contro l’olandese Tallon Griekspoor, battuto per 6-2 6-3 in un’ora e un quarto di gioco. Il numero uno del mondo si troverà ora il polacco Hubert Hurkacz, che ha sconfitto agevolmente ...

