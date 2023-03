Tennis: Atp Acapulco, i fratelli Berrettini avanzano al 2° turno (Di mercoledì 1 marzo 2023) Acapulco, 1 mar. - (Adnkronos) - Doppio ritiro, doppio sorriso. avanzano agli ottavi i fratelli Matteo e Jacopo Berrettini al torneo Atp 500 di Acapulco (cemento, montepremi 2.013.940 dollari). Matteo, 26 anni e numero 24 del mondo, ha giocato e vinto sette game prima che lo slovacco Alex Molcan, numero 57 del ranking Atp, abbandonasse la partita per un infortunio al polso sul punteggio di 6-0, 1-0 per l'azzurro. Festeggia anche Jacopo Berrettini, che ottiene la sua prima vittoria Atp in carriera. Numero 852 del mondo, proiettato verso il ritorno in Top 500 grazie a questo successo, il minore dei fratelli, 24 anni, ha superato Oscar Otte, numero 78. Il tedesco, che ha accusato un problema al ginocchio e ha chiesto un medical time out nel corso del tie-break del secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023), 1 mar. - (Adnkronos) - Doppio ritiro, doppio sorriso.agli ottavi iMatteo e Jacopoal torneo Atp 500 di(cemento, montepremi 2.013.940 dollari). Matteo, 26 anni e numero 24 del mondo, ha giocato e vinto sette game prima che lo slovacco Alex Molcan, numero 57 del ranking Atp, abbandonasse la partita per un infortunio al polso sul punteggio di 6-0, 1-0 per l'azzurro. Festeggia anche Jacopo, che ottiene la sua prima vittoria Atp in carriera. Numero 852 del mondo, proiettato verso il ritorno in Top 500 grazie a questo successo, il minore dei, 24 anni, ha superato Oscar Otte, numero 78. Il tedesco, che ha accusato un problema al ginocchio e ha chiesto un medical time out nel corso del tie-break del secondo ...

