‘Tecnologia solidale’ | le start-up che fanno bene il bene

"Ci sono persone che usano la tecnologia per migliorare la vita degli altri. Lo fanno creando start-up che fanno bene il bene, per sé e per tutti. È una foresta che cresce senza far rumore. È un mondo da conoscere e da imitare". Antonio Palmieri, ex deputato di Forza Italia e per vari lustri 'regista' delle iniziative Internet e social del movimento azzurro, ora fondatore e presidente della Fondazione 'Pensiero solido', presenta così il suo nuovo libro, "Tecnologia solidale. Donne e uomini che cambiano in meglio il presente". Volume che verrà presentato domani alle 18.30 a Roma alla stazione Tiburtina, presso Living Lab, Casa delle tecnologie emergenti. A promuovere l'incontro 'Passo civico', 'Cuore digitale e il centro studi 'La Parabola'.

