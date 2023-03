Teatro, in viaggio sul palco alla scoperta di se stessi: “La Strada” in scena al Tram da venerdì (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un viaggio “on the road”: protagonisti Manuel e Dario, due uomini, due mondi, due strade opposte che si incontrano per affrontare insieme un percorso in blablacar, diretti ognuno verso il proprio traguardo, ignari dell’improvvisa svolta che incontreranno. Si chiama “La Strada” lo spettacolo che da venerdì 3 a domenica 5 marzo sarà in scena al Teatro Tram di Napoli: un dialogo surreale e assurdo che coinvolge sul palco della sala di via Port’Alba i due protagonisti (Leonardo Losavio e Roberto Galano, che ne sono anche, rispettivamente, autore e regista) ai quali si aggiunge un terzo, lo spettatore. La compagnia foggiana “Il Teatro dei Limoni” sbarca a Napoli con questo surreale confronto tra l’immobilismo personale e il muoversi, tra le difficoltà – ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un“on the road”: protagonisti Manuel e Dario, due uomini, due mondi, due strade opposte che si incontrano per affrontare insieme un percorso in blablacar, diretti ognuno verso il proprio traguardo, ignari dell’improvvisa svolta che incontreranno. Si chiama “La” lo spettacolo che da3 a domenica 5 marzo sarà inaldi Napoli: un dialogo surreale e assurdo che coinvolge suldella sala di via Port’Alba i due protagonisti (Leonardo Losavio e Roberto Galano, che ne sono anche, rispettivamente, autore e regista) ai quali si aggiunge un terzo, lo spettatore. La compagnia foggiana “Ildei Limoni” sbarca a Napoli con questo surreale confronto tra l’immobilismo personale e il muoversi, tra le difficoltà – ...

